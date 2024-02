Comprar casa na Madeira custa mais 18% do que em 2023

O mais recente barómetro publicado pelo portal Imovirtual dá conta de que, comprar casa na Madeira custa, em média, mais 18% do que em Fevereiro de 2023. Falamos de um preço médio de 450 mil euros.

A verdade é que este é o valor referente a Fevereiro, sendo igual ao do mês anterior. Contudo, quando comparado com o período homólogo, Fevereiro de 2023, em que comprar uma casa custava, em média, 380.000€ euros, verifica-se uma subida acentuada de 18%, estando agora mais caro 70.000 euros.

O concelho da Ponta do Sol foi aquele que registou um maior aumento no preço médio das casas para venda, quando comparado com Fevereiro do ano passado. Trata-se de uma subida de 50%, passando de 500.000 euros para 750 mil euros.

Nenhum dos concelhos analisados registou uma quebra dos preços médios das casas para venda, mas em Santa Cruz e no Funchal, o aumento dos preços foi menor.

Santana (220 mil euros) e o Porto Moniz (225 mil euros) são os concelhos mais baratos para comprar casa. Já os mais caros são Calheta (775.000 euros) e Ponta do Sol (750.000 euros).