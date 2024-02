Madeira continua a liderar aumentos da avaliação bancária na habitação

O valor mediano de avaliação bancária em Janeiro de 2024, realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, "fixou-se em 1.550 euros por metro quadrado (euros/m2), tendo aumentado 14 euros (0,9%) face a Dezembro de 2023" em Portugal, com a Região Autónoma da Madeira a apresentar "o aumento mais expressivo face ao mês anterior (4,0%), tendo as restantes regiões registado variações positivas com exceção do Oeste e Vale do Tejo, que apresentou uma variação nula".

No primeiro mês deste ano, e por comparação com Janeiro de 2023, "o valor mediano das avaliações cresceu 4,4%, observando-se a variação mais intensa na Região Autónoma da Madeira (19,5%) e uma única descida no Algarve (-0,5%)", acrescenta o INE, situando-se a Madeira nos 1.787 euros/m2

Segundo as contas do Instituto Nacional de Estatística, sem surpresa, "a Região Autónoma da Madeira apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (18,9%) e o Algarve a descida mais intensa face ao mesmo período do ano anterior (-0,9%)" no que toca aos apartamentos, mas "comparativamente com o mês de Dezembro de 2023, o valor de avaliação subiu 1,3%, registando a Região Autónoma dos Açores a maior subida (2,7%) e o Alentejo a maior descida (-2,0%)".

Ou seja, "no mês em análise, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1.725 euros/m2, tendo aumentado 3,2% relativamente a janeiro de 2023. Os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (2.304 euros/m2) e no Algarve (2.071 euros/m2), tendo o Centro registado o valor mais baixo (1.132 euros/m2)" e na Madeira, a avaliação média dos apartamentos ficou subiu para 1.855 euros/m2.

Já no que diz respeito às moradias, "o valor mediano da avaliação bancária foi de 1.222 euros/m2 em Janeiro de 2024, o que representa um acréscimo de 6,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior", sendo que "os valores mais elevados observaram-se na Grande Lisboa (2.194 euros/m2) e no Algarve (2.139 euros/m2), tendo o Centro e o Alentejo registado os valores mais baixos (952 euros/m2 e 1.028 euros/m2, respetivamente). O Alentejo apresentou o maior crescimento homólogo (15,6%), tendo-se registado a única redução na Grande Lisboa (-0,8%)". No Funchal situou-se nos 1.628 euros/m2.

"Comparativamente com o mês anterior, o valor de avaliação subiu 1,0%. O Alentejo apresentou o crescimento mais elevado (3,8%), ocorrendo a descida mais acentuada Península de Setúbal (-0,4%)", conclui o INE.