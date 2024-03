Catarina Vieira chamada à Selecção Nacional

A atleta Catarina Vieira, da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP), foi convocada para representar Portugal no Torneio Ibérico de Provas Combinadas, que se realiza no fim-de-semana de 16 e 17 de Março, na cidade de Ourense, em Espanha.

A atleta natural de Machico, que ultrapassou a marca dos 3.000 pontos no Nacional de Pista Coberta Sub20, que decorreu em Braga, a 25 de Fevereiro, onde foi a terceira júnior, irá participar no Pentatlo, onde realizará, com as cores da Selecção Nacional, as provas de 60 metros barreiras, salto em altura, lançamento do peso, salto em comprimento e 800 metros.

Catarina Vieira, de 17 anos de idade, terá, assim, a sua primeira internacionalização.