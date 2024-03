Herman José é a mais recente confirmação para a Semana do Mar do Porto Moniz

Herman José é o segundo artista revelado, hoje, pela Câmara Municipal do Porto Moniz para a Semana do Mar. O actor, humorista e apresentador nacional actua a 23 de Julho, juntamente com a Orquestra de Jazz do Funchal.

Este espectáculo conjunto foi preparado especificamente para este festival da costa Norte.

O concerto acontece numa altura que o Herman José está a assinalar 50 anos de carreira. Nesse âmbito, no passado sábado, o artista actuou na segunda semifinal do Festival da Canção, onde recordou canções de programas televisivos, além das personagens icónicas.

O anúncio deste novo artista para o festival, que decorre entre os dias 22 e 28 de Julho, na frente-mar da vila, foi feito pela Câmara Municipal do Porto Moniz através da rede social Facebook.

Até à data, além de Herman José e de Wilson Correia, estão já confirmadas as presenças dos 4Litro, 'Os Grumpies', Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz (22 de Julho), Pedro Abrunhosa e Elisa Silva (26 de Julho); Nininho Vaz Maia e Miguel Pires (27 de Julho); Fernando Daniel e Live Brisk (28 de Julho).