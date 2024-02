Filho mais velho de Donald Trump recebe carta com pó branco

O filho mais velho do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump recebeu e abriu na sua casa na Florida uma carta que continha um pó branco, cuja natureza exata ainda é desconhecida, segundo fontes próximas da família.

"Os resultados da análise ao pó não deram certeza do que era exatamente, mas os funcionários que foram [à casa de Donald Trump Jr.] não acreditam que seja letal", disse hoje um porta-voz do filho do ex-presidente à ABC News.

Uma equipa que incluía especialistas na gestão de substâncias perigosas foi à casa de Donald Trump Jr, encarregou-se da carta e levou-a a um laboratório para determinar o que continha.

Segundo a rede CBS, como as primeiras análises foram inconclusivas, vão ser realizadas outras.

Ao mesmo tempo, foi aberta uma investigação na qual colaboraram, além da polícia federal, agentes do Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach e funcionários dos correios dos EUA.

O filho do ex-presidente disse ao meio conservador MxM News que é a segunda vez que recebe uma carta com uma substância.