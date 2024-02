O Nacional acerta amanhã, 20h15, o seu calendário na II Liga diante do Leixões, jogo em atraso da 20.ª jornada- partida adiada devido à falta de policiamento. Um jogo em Matosinhos que o treinador do Nacional, Tiago Margarido, antevê muito complicado. “Nos últimos jogos, o nível de dificuldade da II Liga tem vindo a subir. O ponto está bastante caro. O Leixões é uma equipa completamente diferente em relação à que defrontámos na primeira volta pois, no mercado de Inverno, teve oportunidade de reforçar-se com oito jogadores. Inclusive, cinco deles foram titulares no último jogo. Isso só por si diz que vamos encontrar uma equipa com mais dificuldade em relação à que defrontámos na primeira volta. Trabalhámos, contudo, em função das dificuldades e estamos, por isso, preparados para as mesmas.”

Depois de ter jogado no sábado com o Feirense e jogar amanhã com Leixões, a equipa alvinegra defronta domingo a Oliveirense. Um ciclo de grande intensidade competitiva e do qual o treinador do Nacional espera uma boa resposta da equipa. “Logicamente que não é o cenário ideal jogar a meio da semana. Vamos ter dois jogos num curto espaço de tempo. No fundo, vamos ter três jogos numa semana o que para uma equipa como nós, que tem que viajar, não é o cenário ideal. Contudo, já tivemos momentos semelhantes a este e na altura tivemos capacidade para dar uma resposta positiva. Acredito plenamente que vamos dar outra vez neste jogo, apesar de não ser o cenário ideal.”

Uma vitória diante do Leixões faz com que o Nacional mantenha a média de dois pontos por jogo desde que foram alcançados os 40 pontos e assumido o objectivo da subida de divisão. “O nosso objectivo é manter uma média de dois pontos por jogo. Logicamente que no final é que vai importar essa média e não a meio do caminho. Ainda falta muito para o final. Isto é uma maratona. Vamos com calma, vamos jogo a jogo. Vamos pensar ponderadamente em cada jogo e no final faremos as contas. A única promessa que temos que deixar sempre é que vamos montar, sempre, uma equipa que vai entrar em qualquer estádio e em qualquer jogo para ganhar.”