Sporting investiu 4,25 ME no médio Koba Koindredi

O Sporting investiu 4,25 milhões de euros na contratação do médio Koba Koindredi ao Estoril Praia, revelou hoje o líder da I Liga portuguesa de futebol em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento, os 'leões' explicam que o médio pode custar mais 1,75 ME em bónus e que o assinou contrato até junho de 2028, com uma cláusula de rescisão de 60 ME.

"Estoril Praia SAD fica com 20% de uma mais-valia futura que pode ser reduzida ou eliminada por opção da Sporting SAD ou em função da concretização de objetivos individuais e coletivos", acrescenta o Sporting.

Já em relação ao defesa Rafael Pontelo, que também chegou ao clube no mercado de inverno, proveniente do Leixões, os 'leões' referem que o investimento foi de 700 mil euros no passe do jogador, que assinou até junho de 2028, com uma cláusula de rescisão de 45 ME.

"Leixões SAD fica com 10% de uma mais-valia futura após deduzir a comissão e o mecanismo de solidariedade. SCP tem opção de eliminar a percentagem referida", explica o comunicado.

O Sporting revela também um investimento de 650 mil euros no jovem Mauro Couto, que alinhava no Paços de Ferreira, com um bónus que pode ir até aos 100 mil euros, tendo assinado até junho de 2027, com uma cláusula de 60 ME.

Nos três jogadores, o Sporting investiu um total de 5,6 ME.

Os 'verde e brancos' informam ainda sobre saídas em definitivo do plantel, casos dos médios Eduardo Henrique e Rochinha, bem como sobre os empréstimos

Nos empréstimos, o Sporting explica que Gonçalo Esteves (AZ Alkmaar), Rúben Vinagre (Hellas Verona), Jovane Cabral (Olympiacos) e Rodrigo Ribeiro (Nottingham Forest) saíram até ao final da época, com os respetivos clubes a ficarem com opção de compra.