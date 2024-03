Vitinha e Gonçalo Ramos marcaram os golos da vitória do PSG em Marselha

Os futebolistas portugueses Vitinha e Gonçalo Ramos selaram hoje a vitória do Paris Saint-Germain em Marselha (2-0), adversário do Benfica nos 'quartos' da Liga Europa, que permanecia invencível em casa até à 27.ª jornada da Liga francesa.

Mesmo a jogar com menos um jogador durante uma hora, por expulsão do central brasileiro Lucas Beraldo, aos 40 minutos, o PSG conseguiu 'ferir mortalmente' o Marselha em dois lances de contra-ataque, o primeiro iniciado e finalizado por Vitinha, que abriu na direita em Ousmane Dembelé e foi recolher a bola do mesmo jogador para abrir o marcador, aos 53.

O segundo golo, aos 85 minutos, resultou de mais uma transição ofensiva do PSG, iniciada pelo internacional marroquino Achraf Hakimi, continuada pelo espanhol Marcos Asensio e finalizada por Gonçalo Ramos, que recebeu a bola, fez a diagonal para o interior da área e bateu o guarda-redes espanhol Pau Lopez.

De notar que Gonçalo Ramos entrou em campo aos 64 minutos, a render Kylian Mbappe, num embate em que Danilo Pereira foi titular e esteve em bom plano na defesa do PSG, que também tem de agradecer a vitória ao guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma, que defendeu tudo o que havia para defender.

Com esta vitória, o líder PSG não só quebrou a invencibilidade do Marselha em casa no campeonato, como manteve os 12 pontos de avanço sobre o segundo classificado, o Brest. O Marselha segue em sétimo, com 39, fora dos lugares que dão acesso à Europa.

O Brest foi vencer a Lorient graças a um golo solitário do avançado Romani Del Castillo, apontado aos 86 minutos.

Dos restantes jogos de hoje, destaques para a vitória do Nantes, 14.º classificado, em casa do Nice, quinto, por 2-1, e do Toulouse em casa do Clermont, por contundente 3-0.

Por seu lado, o Montpellier foi ao terreno do Le Havre vencer por 2-0, enquanto o Estrasburgo não deu hipóteses em casa ao Rennes, vencendo por 2-0.