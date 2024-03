Vontade crescente de viajar

Há cada vez mais madeirenses a dar prioridade a férias no exterior. Os destinos mais próximos são os preferidos, para um orçamento que varia entre os 800 e os 1.500 euros por pessoa. É esta a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 30 de Março.

Outros destaques:

Obras públicas em queda acentuada Desde as últimas eleições regionais, em Setembro, que a adjudicação de empreitadas caiu para valores abaixo do habitual, no total das contratações da esfera pública.

Eleições antecipadas com as mesmas caras Preparação das listas às Regionais de 26 de Maio agita partidos. Conhecidos já cinco cabeças-de-lista.

Rede recorria a tecnologia para gerir rede de droga Seis implicados vão a julgamento a 7 de Maio.

E, por fim, Câmara do Funchal investe 800 mil na escola do Tanque.

