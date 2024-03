Nacional vai a Leiria defrontar o União de Leiria e o Marítimo 'encontra-se' com o Leixões

Este sábado é marcado por dois jogos da II Liga: às 11 horas no Estádio Magalhães Pessoa, União de Leiria - Nacional e no Estádio do Marítimo, no Funchal, pelas 14 horas, Marítimo - Leixões.

Em jogo a contar para a 27.º jornada da Liga Portugal 2, o encontro entre o União de Leiria - CD Nacional coloca frente a frente duas equipas que estão separadas por 20 pontos na tabela classificativa. Actualmente o União de Leiria está posicionada no 12.º lugar do campeonato, com 31 pontos, fruto de oito vitórias, sete empates e 11 derrotas, com 34 golos marcados e 33 golos sofridos.

Por outro lado, o Nacional entra para esta jornada a ocupar o 3.º lugar do campeonato, com 51 pontos, fruto de 15 vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 47 golos marcados e 28 sofridos.

Na antevisão do encontro, o treinador dos alvinegros, Tiago Margarido disse que "a equipa está focada em vencer e somar os três pontos em Leiria, não pensando nos jogos dos adversários. É mais um jogo na nossa caminhada".

Vinca ainda que a pressão em todos os jogos, assim como as contas, são feitas "apenas no fim".

Veja o vídeo da antevisão:

Já pelas 14 horas será a vez dos verdes-rubro defrontarem o Leixões.

Na antevisão da partida, o treinador do Marítimo, Fábio Pereira, refere que será um jogo difícil. "Será um jogo que temos de nos focar naquilo que temos que fazer. Se há equipas que têm crescido muito ao longo do campeonato é o Marítimo. O Leixões tem tido alguns resultados positivos, vive da agressividade dos jogadores e do espírito de equipa. Esperamos um jogo difícil como são todos nesta liga. Temos que fazer de tudo para demonstrar o nosso favoritismo dentro das quatro linhas".

Enfatiza que esta é "a fase mais bonita do campeonato": "Chegámos bem posicionados para discutir esta recta final, ambicionando aquilo que são os objectivos do clube. Temos um objectivo muito definido e nunca fugimos desse caminho. Será uma longa caminhada até ao final, mas vamos estar cá para dar tudo em prol desse objetivo. O jogo de amanhã é mais uma final e as finais são para ganhar", confirmou.

A concluir, Fábio Pereira esclarece que a equipa tem de "fazer tudo para conquistar os três pontos".

"O grupo está focado naquilo que é o nosso trabalho e o objectivo. Isso dá-nos muita confiança para encarar esta recta final do campeonato", remata.

Veja a antevisão:

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

18h00 - Encerramento da 11.ª edição do São Vicente Cup 2024

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 30 de março, Dia da Terra palestina, Dia Internacional do Resíduo Zero e Dia Mundial da Perturbação Bipolar:

1746 - Nasce o pintor e ilustrador espanhol Francisco José de Goya y Lucientes.

1853 - Nasce o pintor holandês Vincent Willem van Gogh, mestre do pós-impressionismo.

1870 - A 15.ª Emenda da Constituição dos EUA garante o direito de voto à população negra. A aplicação da lei, em todos os Estados, só se verificará depois de nove décadas.

1909 -- A ponte de Queensboro, em Nova Iorque, passa a ligar Manhattan a Queens.

1922 - Gago Coutinho e Sacadura Cabral partem de Lisboa, no hidroavião Lusitânia, para a primeira travessia aérea do Atlântico Sul.

1942 - Holocausto. Chega ao campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia ocupada, o primeiro comboio com judeus de Paris.

1945 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho entra na Áustria anexada pela Alemanha nazi.

1957 - Ao fim das três primeiras semanas de emissões regulares, a RTP põe em serviço o Centro Emissor do Porto.

1981 - O Presidente norte-americano, Ronald Reagan, é ferido a tiro num atentado em Washington.

1998 - A Swissair, companhia aérea suíça, compra 20% do capital da TAP

2002 - Morre, aos 101 anos, Isabel Angela Marguerite Bowes-Lyon, a "rainha-mãe" dos britânicos.

2006 - Assembleia da República aprova, na generalidade, a Lei da Paridade, que impõe quotas de um terço de mulheres, nas listas eleitorais.

2017 - O Tribunal Supremo da Venezuela assume os poderes do parlamento do país, controlado pela oposição, que acusa aquela instância judicial de patrocinar um golpe de Estado.

2020- O Governo abre um inquérito à Direção de Fronteiras de Lisboa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), na sequência da detenção de três elementos daquele serviço em funções no aeroporto por suspeitas de homicídio do ucraniano Ihor Homenyuk, no dia 12 de março. O diretor e o subdiretor da direção de Fronteiras de Lisboa do SEF demitem-se.

2022 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá posse ao XXIII Governo Constitucional, o terceiro chefiado por António Costa, com atraso, devido à repetição das eleições no círculo da Europa.

2023 - Morre, aos 84 anos, José Duarte, um dos grandes divulgadores do jazz em Portugal e autor do programa radiofónico Cinco Minutos de Jazz, que arrancou em 1966 na Rádio Renascença e que permanecia na Antena 1 desde 1993. Condecorado, em 2009, pelo Presidente da República como Grande Oficial da Ordem de Mérito.

PENSAMENTO DO DIA

"A televisão é o único sonífero que se toma pelos olhos". Vittorio de Sica (1902-1974) cineasta italiano.

Este é o nonagésimo dia do ano. Faltam 276 dias para o termo de 2024.