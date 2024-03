Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Funchal poupou 1 milhão reduzindo as perdas de água. Câmara comprou, no ano passado, menos 2,8 milhões de m3 do que em 2019, graças à diminuição dos desperdícios. * Presidente da ARM considera dívida do Funchal “um elefante enorme na sala” * Movimento ‘H2Off’ apela ao fecho da torneira durante uma hora neste Dia Mundial da Água. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 12, 24, 28 e 29.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Confiança renovada à tangente. Miguel Albuquerque procura unir o partido após a vitória por uma diferença de 9,4 pontos percentuais: "os adversários do PSD não estão dentro do PSD" * Com menos 386 votos, Manuel António Correia destaca o "extraordinário resultado" em eleições sem igualdade de oportunidades entre as candidaturas: "não ganhamos o partido, mas ganhamos a sociedade".

Provas rainha para atletas todo-o-terreno. Dentro de pouco mais de um mês, três mil vão explorar as emoções do MIUT com o apoio do DIÁRIO que reforça ainda a presença no Ultra Skyrunning, em Junho.

Na rubrica 'Final Feliz' desta semana, fique a saber como Das ‘Sementes de Cidadania’ nascem vidas novas. Projecto de inclusão social de famílias vulneráveis tem dado frutos.

E, por fim, Falta uma gestão articulada dos percursos. JPP denuncia “falta de planeamento” e “negligência”. PS fala em “incúria” do governo e lembra as propostas chumbadas

