Assembleia Municipal Extraordinária do Funchal a 2 de Abril para lançar processos concursais

A Câmara Municipal do Funchal agendou, para 2 de Abril, uma Assembleia Municipal Extraordinária para que possam ser lançados concursos para vários projectos da Câmara. Segundo explicou Cristina Pedra, no final da reunião de Câmara desta manhã, falamos do concurso para a colocação de câmaras de video-vigilância na cidade, bem como do investimento na frota de automóveis e do Orçamento Participativo, que passou para 732 mil euros.

A edil deu conta de que as regras da contratação pública e da contabilização pública obrigam a uma alteração ao Orçamento para consagrar a plurianualidade destes projectos. Daí surgir a necessidade desta nova Assembleia Municipal por forma a que o concurso de video-vigilância possa avançar.

Nesta reunião foram aprovados 56 mil euros em apoios ao arrendamento para 23 famílias. O subsídio municipal ao arrendamento permite apoio a rendas até 900 euros, chegando também às famílias de classe média. Entre Janeiro e Março deste ano, a autarquia já aprovou 2,1 milhões de euros em apoios a 900 famílias.

A Câmara do Funchal vai ainda contratar 17 jardineiros, num investimento "na contratação e valorização dos recursos humanos".