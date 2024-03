Foi no concelho da Ribera Brava que a candidatura da CDU à Assembleia da República apelou à participação popular nestas eleições, lembrando a importância que têm para a Região Autónoma da Madeira.

“Sendo o voto uma conquista democrática, é este que nos permite tomar as rédeas das decisões na vida de todos nós. É um direito conquistado secularmente, com sacrifício de vidas de homens e mulheres, que não pode ser negligenciado em qualquer eleição”, referiu Sílvia Vasconcelos, recordando que “o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas, dependem da decisão do voto de cada um”.

“É lá, na Assembleia da República, que se reivindica maior dotação financeira mesmo para os serviços regionalizados, como a saúde, a educação, a habitação, agricultura, entre outros. É lá que poderão alterar as leis laborais, para que as últimas alterações que foram feitas, tão prejudiciais para quem trabalha, possam ser revertidas e para que se majorem os salários da população, para que a precariedade laboral acabe, para que a dignificação de quem trabalha seja uma realidade. É também na AR que se debatem os serviços de segurança e de justiça da região, que carecem de mais recursos humanos e mais meios e infraestruturas para a realização das suas competências”, destacou a candidata, frisando que “o que se decide na República chega cá”.