Valentina Ferreira, técnica superior de educação no Projecto ART’THEMIS+, desenvolvido pela associação UMAR, foi a oradora que encerrou a edição de 2024 do TEDxYouth@Funchal, que encheu o Auditório Padre Mário Casagrande, na Escola da APEL.

Activista feminista, LGBTI+ e vegana, ‘O Desconhecido transforma o mundo’ foi o tema que a também escritora e abordou na derradeira conferência do evento. Destacou a importância da escrita e admitiu trazer as suas experiências pessoais para dentro do activismo.

Intervenção marcada por relato de episódio ocorrido durante manifestação em que foi brutalmente agredida com palavras por um homem que assistia ao evento. Condenou o bullying que também visa aqueles que simplesmente gostam de pessoas do mesmo género, para questionar “e se fosse contigo?”.

Convicta que “o desconhecido transforma muito”, apelou aos presentes a usarem o desconhecido e a escrita.

Foi já após o talk, que a autora de cinco romances, co-autora em dezenas de antologias portuguesas e brasileiras, vencedora de prémios literários nacionais e internacionais, quando questionada o que é que já tinha feito na escrita que seria incapaz de fazer na vida real, que Valentina Ferreira admitiu que tem sido através dos livros que consegue fazer a justiça que infelizmente diz não encontrar cá fora.

“Nos livros consegui fazer a justiça que infelizmente cá fora não encontramos”.

Manifestou ainda o desejo de mais abertura por parte das escolas.

Pese embora reconheça que as disciplinas têm programas a cumprir, é da opinião que também “é importante as escolas reservarem um espaço – não tem de ser nas disciplinas curriculares -, para que outras entidades, outras pessoas, tragam ar fresco à escola”, declarou.