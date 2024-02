Campanha do Chega maioritariamente com comícios e três arruadas

O Chega aposta sobretudo em comícios durante a maior parte das duas semanas de campanha oficial para as eleições legislativas de 10 de março, e terá pouco contacto com a população na rua, estando previstas três arruadas.

De acordo com o plano da volta nacional com o líder do Chega, André Ventura, que passará em todos os distritos de Portugal continental, estão previstas duas ações por dia, maioritariamente um comício à hora de almoço e outro ao jantar.

O primeiro dia oficial de campanha, domingo, vai arrancar ao início da tarde com uma arruada no Porto, na Rua de Santa Catarina, e à noite, está previsto um jantar/comício em Lousada.

O segundo dia será concentrado no distrito de Aveiro, com dois comícios, um à hora de almoço e outro ao jantar, e o terceiro em Braga, com uma arruada no centro da cidade e um jantar/comício em Guimarães.

Os dias seguintes serão todos preenchidos com dois comícios, estando previsto a campanha passar pelos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora, Beja, Faro e Setúbal.

Para o último dia de campanha oficial para as legislativas, 08 de março, está previsto um comício no distrito de Setúbal à hora de almoço e a volta encerra com uma arruada em Lisboa, na zona do Chiado, durante a tarde.

Em declarações aos jornalistas na sexta-feira, o presidente do Chega afirmou que "desde novembro" anda "a fazer campanha de rua" e assinalou que o "contacto com a população e também o levantamento de problemas dessa população foi feito ao longo destes quatro meses".

"Quando vamos a uma zona onde eu não costumo ir habitualmente, os nossos militantes e os nossos apoiantes querem concentrar-se em apoio", justificou, alegando que não tem "fugido ao contacto com a população".

Em entrevista à Lusa no início do mês, André Ventura tinha dito também que não iria deslocar-se às regiões autónomas por ter estado recentemente na Madeira e nos Açores.

A campanha eleitoral para as legislativas de 10 de março começa no domingo e termina a 08 de março.