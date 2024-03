SANAS limpou sargaço no porto do Porto Moniz

Em consequência da forte agitação marítima, das correntes e do vento, o porto de abrigo do Porto Moniz acumulou esta sexta-feira bastante sargaço. Uma vez que a situação estava a provocar condicionamentos à navegação e à segurança no local, o SANAS Madeira, a pedido da Portos da Madeira, procedeu à remoção de grande quantidade da mancha de algas. “Um esforço que empenhou elementos da estação salva-vidas do Porto Moniz, do município do Porto Moniz, da Portos da Madeira e da Polícia de Segurança Pública”, revelou o SANAS numa publicação.