Veterinária e GESBA concretizam parceria para alimentar animais com subprodutos da banana

A publicação da orgânica da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, a 14 de Fevereiro de 2024, que criou uma nova Direcção Regional de Veterinária e Bem-Estar Animal, levou a que a secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, promovesse uma reunião com os médicos veterinários, na última quinta-feira, com a presença do director regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira.