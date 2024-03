Mau tempo cancela Paixão de Cristo no Pico da Torre

São Pedro não ajudou e a celebração e encenação da Via Sacra de Jesus Cristo que habitualmente decorre no Pico da Torre foi cancelada devido à persistente chuva que não dá tréguas.

Para tristeza de muitos algumas dezenas de populares que se aglomeravam para assistir ao espectáculo e também da organização que tinha tudo preparado.

Seria um momento de singular simbolismo não apenas para a comunidade que já realiza esta iniciativa de cariz religioso e cultural desse 1994, precisamente há 30 anos, como também para as restantes comunidades que se deslocam até ao concelho de Câmara de Lobos para vivenciar o momento em que é celebrado o ‘Mistério Pascal de Cristo’, na Semana Santa.

A encenação dos Passos da Paixão de Cristo contava com cerca de 95 jovens, teve início às 9h30, na estrada do Pico da Torre terá diferentes autos que retratam a passagem de Jesus em Jerusalém; A Última Ceia e o Lava-Pés; A Traição de Judas; A Condenação de Jesus e as suas causas; A Caminhada de Jesus para o Calvário; A Crucifixão, a Morte e a Sepultura de Jesus; No Sepulcro, a procura de um sentido.