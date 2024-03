Sporting e Benfica prosseguem luta pela liderança antes de dois dérbis

O Sporting, no reduto do Estrela da Amadora, e o Benfica, que recebe o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, prosseguem hoje a luta pela liderança na I Liga portuguesa de futebol, em jogos da 27.ª jornada.

Antes de se defrontarem por duas vezes nos próximos oito dias - para a Taça de Portugal e para a I Liga -, 'leões' e 'águias', separados por um ponto, com vantagem para o Sporting, que tem menos um jogo, defrontam equipas do último terça da tabela.

O Sporting vai ter uma curta deslocação até à Reboleira, para defrontar o Estrela da Amadora, 13.º classificado, com 26 pontos, cinco acima dos lugares de despromoção direta.

Em 16 deslocações ao Estádio José Gomes, o Sporting, que derrotou os 'tricolores' por 3-2 na primeira volta, apenas perdeu numa ocasião, em 1997/98, somando ainda cinco empates.

Antes, o Benfica recebe o Desportivo de Chaves, que tem apenas uma vitória como visitante no campeonato e está a seis pontos dos lugares de manutenção direta.

No primeiro jogo da 27.ª jornada, o Gil Vicente, oitavo classificado, recebe o Famalicão, nono, que tem um jogo em atraso e estreia o treinador Armando Evangelista.

O FC Porto, terceiro classificado, a sete pontos do Sporting, apenas joga no sábado, em casa do Estoril Praia, 14.º classificado, numa ronda que fecha na segunda-feira, com a deslocação do Sporting de Braga a Portimão.

Programa da 27.ª jornada

- Sexta-feira, 29 mar:

Gil Vicente - Famalicão, 15:30

Benfica - Desportivo de Chaves, 18:00

Estrela da Amadora - Sporting, 20:30

- Sábado, 30 mar:

Arouca - Farense, 15:30

Vitória de Guimarães - Moreirense, 15:30

Boavista - Rio Ave, 18:00

Estoril Praia - FC Porto, 20:30

- Domingo, 31 mar:

Vizela - Casa Pia, 18:00

- Segunda-feira, 01 abr:

Portimonense - Sporting de Braga, 20:15