Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Legislação facilita maus-tratos a animais. Apesar da diminuição do número de queixas e denuncias junto do Provedor do Animal, em 2023, João Henriques de Freitas pede mais meios para combater flagelo regional e mostra-se preocupado com o acorrentamento de cães. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 4 e 5.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Falta de Orçamento gera incerteza na economia. Presidente da ACIF e líder dos autarcas temem que instabilidade política prejudique as empresas. Documento só deve chegar em Outubro.

Maya Blandy apresenta hoje single em Inglaterra. Nova canção antecede lançamento de novo álbum de originais.

Por fim, no capítulo desportivo, Marítimo paga a Briguel por despedimento indevido, e Testemunhos que correm mundo, com os atletas que percorreram os trilhos da ilha deixam mensagem sobre o MIUT.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca dnoticias.pt.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.