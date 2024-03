Madeira SAD e Benfica jogam nas ‘meias’ da Taça Federação

Estão encontrados os jogos das meias-finais da Taça Federação de andebol feminino, após o sorteio realizado hoje na Federação de Andebol de Portugal (FAP).

Ditou o sorteio que a formação do Madeira Andebol SAD, detentora do troféu, receba a visita do actual campeão nacional o Benfica, reeditando assim a final daquela que foi a primeira edição da prova, disputada na época passada.

Já na outra meia-final o Almeida Garret irá medir forças com a AD Academia Andebol São Pedro do Sul.

De referir que a ‘final four’ da Taça FAP tem lugar em São Pedro do Sul, com os encontros das meias-finais a terem lugar a dia 13 de Abril, enquanto a final tem lugar no dia seguinte.