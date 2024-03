Reconstrução de ponte após colisão com navio "não será rápida, fácil ou barata"

As autoridades norte-americanas reconheceram hoje que a reconstrução da ponte de Baltimore que desabou na madrugada de terça-feira após o embate de um navio cargueiro "não será rápida, fácil ou barata" e apontaram como prioridade a reabertura do tráfego fluvial.

"Ainda não conhecemos totalmente o estado das partes da ponte que ainda estão de pé ou que têm infraestruturas sob a superfície da água, pelo que a reconstrução não será rápida, fácil ou barata, mas lá chegaremos", disse o secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, em conferência de imprensa citada pela agência noticiosa Efe.

Na Casa Branca, após uma reunião com o Presidente norte-americano, Joe Biden, Buttigieg fez-se acompanhar pelo vice-almirante Peter Gautier, vice-comandante das operações da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América.

O responsável com a tutela dos transportes garantiu que Biden deixou claro que "toda a administração dará apoio em todos os aspetos do processo de recuperação e reconstrução".

O Departamento dos Transportes disse ter quatro prioridades: reabrir o porto, lidar com as perturbações da cadeia de abastecimento até à reabertura do porto, reconstruir a ponte e lidar com as implicações para os transportes terrestres até à conclusão da reconstrução.

Nesse sentido, a Guarda Costeira e o Corpo de Engenheiros do Exército vão coordenar uma resposta para desobstruir o canal e reabrir o porto para que possa voltar a funcionar em pleno.

"Estamos preocupados com o impacto económico local, com cerca de 8.000 postos de trabalho diretos associados às atividades portuárias e estamos preocupados com as implicações que se estenderão além da região", afirmou.

O navio cargueiro "Dali" embateu num pilar da ponte Francis Scott Key, fazendo-a desmoronar e submergir no rio, juntamente com vários veículos.

Depois de procurar sobreviventes nas águas, a Guarda Costeira dos EUA indicou que, tendo em conta a hora e a temperatura, considerava que os seis desaparecidos estavam mortos.

O bloqueio do porto de Baltimore o nono maior dos EUA, deverá ter graves consequências económicas para a região.

Tanto a polícia local como o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmaram não haver indícios de que se tenha tratado de um ato terrorista ou sequer propositado, mas o FBI (polícia federal norte-americana) já se juntou às investigações.

A ponte Francis Scott Key (batizada em homenagem ao autor da letra do hino dos Estados Unidos) era a maior desta cidade do estado de Maryland, com 2.632 metros de comprimento, e suportava a passagem de mais de 11 milhões de veículos por ano.

Imortalizada na série norte-americana "The Wire", começou a ser construída sobre o rio Patapsco em 1972 e foi inaugurada em 23 de março de 1977.