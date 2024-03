Colisão deixa condutor encarcerado

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras, ocorrida há instantes, deixou uma pessoa encarcerada no Caminho de São Martinho, perto do 'Elefante Azul'.

Ainda não foi possível aferir a gravidade dos ferimentos, nem mais dados sobre a vítima.

No local estão duas viaturas e 12 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal a socorrer as vítimas.

A Polícia de Segurança Pública foi igualmente accionada.