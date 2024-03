14,3% dos trabalhadores por conta própria na Madeira estavam em dependência económica

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou hoje, para o período 2021-2023, informação proveniente do Inquérito ao Emprego relativa aos trabalhadores por conta própria da Região Autónoma da Madeira, segundo a dependência económica e organizacional.

Nesse sentido, a entidade estima que em 2023, na Região 12,8 mil indivíduos, entre os 16 e os 89 anos, eram trabalhadores por conta própria (TCP), correspondendo a 9,9% do total de empregados. Cerca de 8,1 mil destes trabalhadores eram TCP como isolados e 4,8 mil eram TCP como empregadores. Em 2022, os TCP representavam 10,8% da população empregada, o que traduz que em 2023 houve uma redução de 0,9 pontos percentuais (p.p.) neste indicador.

Ao nível nacional, os TCP eram em maior proporção que na Região Autónoma da Madeira, constituindo 14,0% do total de empregados em 2023 e 14,4% em 2022, correspondendo a uma diferença de 0,4 p.p. entre estes dois anos.

Na Região Autóoma da Madeira, em 2023, do total de TCP, 74,2% tiveram, nos últimos 12 meses, “10 ou mais clientes e nenhum deles dominante”. Face a 2022, isto representa um aumento de 5,6 p.p. (68,6%). Além disso, também é possível constatar que em 2022, 10,5% dos TCP tinham “Apenas um cliente”, não existindo, com esta desagregação, dados disponíveis para a RAM em 2023. Em consequência, no último ano, na Madeira, 14,3% dos TCP estavam em situação de “dependência económica”, representando uma diminuição de 3,7 p.p. face a 2022. Assiste-se assim a um aumento dos TCP em situação de independência económica, situando-se em 2023, em 85,7%.

No País, em 2023, a percentagem de TCP com “10 ou mais clientes e nenhum deles dominante” era inferior à da Região, situando-se em 72,3% (68,3% em 2022). Neste ano, os TCP que tinham “Apenas um cliente” representavam 6,9% do total de TCP a nível nacional (8,4% em 2022). Na situação de “dependência económica” encontravam-se 12,6% dos TCP a nível nacional, inferior em 1,7 p.p. ao observado na Região Autónoma da Madeira.

No que respeita à determinação do horário de trabalho, 14,8% dos TCP da Região indicaram que são os clientes quem estabelece o seu horário de trabalho e 71,8% indicaram que o horário de trabalho é determinado pelo próprio sem restrições (62,3% em 2022). Assim, em 2023, 14,8% dos TCP estavam em situação de “dependência organizacional” e 85,2% em situação de “independência organizacional”. Para 2022, apenas foi possível apurar que 90,8% dos TCP estavam em situação de “independência organizacional”, assistindo-se por isso a uma diminuição de 5,6 p.p. neste indicador entre 2022 e 2023.

Ao nível nacional, identificaram-se, em 2023, 12,3% dos TCP em situação de “dependência organizacional” e 87,7% em situação de “independência organizacional”, consequência da menor proporção de TCP cujo horário de trabalho é determinado pelos clientes (12,3%).