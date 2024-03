PS propôs ao PSD liderança repartida da Assembleia da República e diz que foi "solução politicamente possível"

O PS propôs ao PSD que a presidência da Assembleia da República seja repartida, proposta que os sociais-democratas aceitaram, revelou hoje o líder parlamentar socialista, indicando que esta é "uma solução politicamente possível".

"A nossa proposta, que naturalmente, já sabemos, teve o acolhimento do Grupo Parlamentar do PPS/PSD, é uma proposta que permite desbloquear já hoje a liderança desta instituição, fazendo com que durante os próximos dois anos, nas duas próximas sessões legislativas, o presidente da Assembleia da República seja o nome indicado pelo PPD/PSD e que nas sessões legislativas sequentes a liderança da Assembleia da República seja assegurada por um parlamentar do Grupo Parlamentar do PS", afirmou Eurico Brilhante Dias, sem confirmar se será Francisco Assis.

De acordo com o socialista, esta é uma solução que permite "acabar com este impasse que degrada a imagem das instituições".

"Esta é uma solução politicamente possível entre duas instituições e entre cavalheiros", assinalou.

Questionado se o Regimento da Assembleia da República permite esta solução, Eurico Brilhante Dias indicou que este entendimento "precisa de um conjunto e condições, mas é possível de executar politicamente".