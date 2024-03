FC Porto tenta aproximação a Sporting e Benfica na recepção ao 'aflito' Vizela

O FC Porto tenta hoje aproximar-se dos rivais Sporting e Benfica, os dois primeiros classificados da I Liga de futebol, ao receber o 'aflito' Vizela, em jogo da 26.ª jornada, no rescaldo da eliminação na Liga dos Campeões.

A equipa portuense ocupa o terceiro lugar, a seis pontos de distância do Benfica e a sete do líder Sporting, que tem menos um jogo realizado, e parece encontrar no Vizela, 17.º e penúltimo colocado, o adversário ideal para reduzir provisoriamente o atraso, em partida com início às 20:30.

A equipa de Alvalade só poderá responder no domingo, quando receber o Boavista (nono posicionado), no encontro de encerramento da ronda, pouco depois de o campeão nacional defrontar o Casa Pia (11.º), em Rio Maior, casa emprestada do clube de Pina Manique.

O FC Porto, que na terça-feira foi eliminado pelos ingleses do Arsenal nos oitavos de final da 'Champions', procura também colocar-se a salvo da aproximação do Sporting de Braga, quarto classificado, com menos cinco pontos, que recebe hoje o Gil Vicente (oitavo), a partir das 18:00.

À mesma hora, Farense (12.º posicionado) e Rio Ave (15.º) disputam, em Faro, um embate entre equipas que lutam pela manutenção no escalão principal, depois de Famalicão (10.º) e Estrela da Amadora (14.º) se defrontarem no primeiro jogo do dia, com início às 15:30.

Programa da 26.ª jornada:

- Sexta-feira, 15 mar:

Estoril Praia -- Portimonense, 1-0

- Sábado, 16 mar:

Famalicão - Estrela da Amadora, 15:30

Sporting de Braga - Gil Vicente, 18:00

Farense - Rio Ave, 18:00

FC Porto -- Vizela, 20:30

- Domingo, 17 mar:

Desportivo de Chaves - Vitória de Guimarães, 15:30

Moreirense -- Arouca, 15:30

Casa Pia -- Benfica, 18:00

Sporting -- Boavista, 20:30