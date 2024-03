Sporting perde com a Atalanta e está fora da Liga Europa

O Sporting perdeu, esta noite, em Itália, frente à Atalanta (2-1) e está eliminado da Liga Europa.

A equipa leonina até entrou bem na partida, com Pote a adiantar os leões no marcador, com um golo à passagem dos 34 minutos, numa excelente combinação com Gyökeres.

No entanto, após uma primeira parte bastante intensa, a equipa da casa, voltou do intervalo com outra motivação e logo a recomeçar a partida, aos 46', empatou por Lookman. A reviravolta neste encontro, e no agregado dos dois jogos, foi consumada por Scamacca, aos 58 minutos.

Na primeira mão dos oitavos-de-final, em Alvalade, tinha-se registado um empate a uma bola.