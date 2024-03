Benfica vence Casa Pia e sobe provisoriamente à liderança da I Liga

O Benfica isolou-se hoje provisoriamente na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Casa Pia, por 1-0, em jogo da 26.ª jornada.

Em Rio Maior, casa emprestada dos 'gansos', o brasileiro Arthur Cabral marcou, aos 74 minutos, o golo do triunfo do Benfica, que regressou aos triunfos fora de casa no campeonato, após dois jogos sem vencer.

O Benfica passa a somar 64 pontos, mais dois do que o Sporting, que tem menos dois jogos, e seis do que o FC Porto, enquanto o Casa Pia é 11.º, com 27.