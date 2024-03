Um acidente ocorrido há pouco na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, a partir do km 23, está a causar um congestionamento que se estende por mais de 2,5 km.

O acidente deu-se na zona do canto do Muro na faixa da esquerda, obrigando condutores a terem de alinhar em fila única na faixa da direita.