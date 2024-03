Acidente de trânsito no sul do Afeganistão deixa 21 mortos e 38 feridos

Um acidente de trânsito no sul do Afeganistão deixou pelo menos 21 mortos e 38 feridos, de acordo com um departamento de trânsito provincial.

O acidente ocorreu esta manhã no distrito de Gerashk, na província de Helmand, na principal autoestrada entre as províncias de Kandahar (sul) e Herat (oeste), disse o departamento de trânsito de Helmand, num comunicado.

Uma motocicleta bateu num autocarro, que depois atingiu, no lado oposto da estrada, um camião-cisterna que transportava gasolina, disse Qadratullah, um oficial de trânsito em Helmand.

Uma investigação sobre o acidente está já a decorrer, acrescentou.

Um porta-voz de Mohammad Qasim Riyaz, o governador de Helmand, disse, após a colisão, os três veículos se incendiaram, com as chamas a causarem a grande maioria das vítimas mortais.

Onze dos 38 feridos foram transferidos para hospitais com ferimentos graves, disse o porta-voz do chefe da polícia de Helmand, Hzatullah Haqqani.

Os acidentes de trânsito são comuns no Afeganistão, principalmente devido às más condições das estradas, após 40 anos de guerra civil, e à falta de precaução dos condutores.

Em dezembro de 2022, 31 pessoas morreram na passagem de Salang (centro), na cordilheira de Hindu Kush, depois de um camião-cisterna que transportava combustível ter caído, causando um incêndio que se alastrou a outros veículos.