Serviços de Finanças e Loja do Cidadão encerrados na Páscoa

A Secretaria Regional das Finanças informa que, fruto da tolerância de ponto concedida pelo Governo Regional, o edifício sede da Autoridade Tributária, os Serviços de Finanças da Região e a Loja de Cidadão do Funchal vão estar encerrados.

Assim, o edifício sede da AT-RAM e os Serviços de Finanças estarão encerrados na próxima quinta-feira e no sábado, dias 28 e 30 de Março, reabrindo na segunda-feira, dia 1 de Abril, no horário normal.

Quanto à Loja do Cidadão do Funchal estará encerrada na próxima quinta-feira e no sábado, dias 28 e 30 de Março, reabrindo os serviços ao cidadão, na segunda-feira, dia 1 de Abril, no horário normal, das 8h30 às 19h30.