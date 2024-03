Motociclistas têm papel importante na educação rodoviária dos outros condutores

Na inauguração da sede da Associação de Motociclismo da Madeira, que este ano assinala o seu 40.º aniversário, secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, em representação do Presidente do Governo, louvou o trabalho dos motociclistas na educação rodoviária.

A governante cumprimentou a recente eleição na AMM, na pessoa Colin Ferreira e todos os dirigentes, incluindo associados da mesma, centrando o seu discurso no "papel que o Governo Regional tem, neste caso através da Investimentos Habitacionais da Madeira", que "é o de proporcionar em áreas habitacionais como esta a entrega de espaços coletivos a associações que já deram provas dadas da sua importância na sociedade", salientou.

E para os 40 anos de actividade, que se assinala a 4 de Dezembro, mas que Rafaela Fernandes espera que sejam comemorações a partir de hoje até essa data, gracejou esperando convite, a sério frisou que "é o sinal de que esta associação tem um papel fundamental em todas as valências que tem desenvolvido".

E um desses papéis é o da formação. "Tem aqui uma pequenina motociclista, portanto este é o melhor sítio para estarem porque é forma de nós podermos, também, ter um papel da associação a contribuir para a literacia do motociclismo, não só para aqueles que querem aprender a andar de mota mas também para aqueles que estão na estrada e que vos devem respeitar". E acrescentou: "E, por isso, o desejo é que nós possamos melhorar o nível de sinistralidade com cada vez mais aprendizagem dos outros condutores, que também haja da vossa parte um empenho em colaborar nessa literacia para para os outros condutores e neste final de tarde, com este momento muito importante que é a entrega de uma casa física à associação, nós sabemos que o vosso trabalho, o vosso papel não se cinge àquelas quatro paredes proporcionadas por esta cedência da parte do Governo Regional através da IHM mas, também, pelo importante papel que vocês têm no sítio onde estão."

Voltando-se para uma visão mais abrangente, Rafaela Fernandes disse que "todo o movimento associativo, tal como estão cá neste espaço a Casa do Voluntário, a Casa do Povo de São Martinho, organizações desportivas, tudo aquilo que seja o trabalho a fazer em coletividades habitacionais como esta, por parte do movimento associativo, isto é a prova provada que o Governo Regional não pode fazer nada sozinho", reconheceu. "E seja aqui no conhecido bairro de Nazaré e toda a evolução que ele tem ao longo destes anos, que hoje se pode ver e aí a IHM está de parabéns porque tem feito um investimento brutal na recuperação dos fogos, na recuperação dos edifícios externamente, na recuperação de toda a área envolvente, mas isto também significa que quem utiliza o bairro deve valorizar e deve criar projetos como este que eu sei que a associação também será um grande contribuinte para novas iniciativas neste bairro da Nazaré", desejou.

Mas a governante vai ainda mais longe e deixou "duas encravadelas" à associação. "Uma nós já tivemos a oportunidade de falar, tem a ver com a responsabilidade ambiental de todos. E já combinamos o processo de responsabilidade ambiental com uma parceria com a associação numa área de terreno no Caminho dos Pretos, que vocês já ouviram falar da parte do senhor presidente do Governo que é a faixa corta-fogo, mas que não é 'só para inglês ver'. É uma faixa corta-fogo para ser utilizada pela população e para ser utilizada pelos movimentos associativos. E vamos ter essa parceria convosco com a associação mas, naturalmente, a envolver todos os clubes e o objetivo é que naquela coisa tão importante como a pegada de carbono possa também ter um contributo da vossa parte, para que toda a vossa atividade não seja apontada como sendo um prejuízo ambiental mas, pelo contrário, um contributo da parte de cada um de vós também nesta responsabilidade ambiental. E, por isso, nós teremos oportunamente a possibilidade de ir lá, pois toda essa área de terreno já está a ser preparada para todos conhecerem o espaço. E eu espero que seja um espaço que todos consigam perceber o simbolismo de podermos trabalhar todos em benefício do ambiente, até porque estamos no 'Mês Verde' no mês de Março, no Mês da Floresta e no Mês do Ambiente", anunciou

O segundo desafio, frisou Rafaela Fernandes, "é precisamente para vos deixar aqui um repto para se envolverem nas comemorações do reconhecimento da floresta Laurissilva como Património Mundial da UNESCO. E faz 25 anos este ano, também em Dezembro, e nós já estamos a fazer essas comemorações. E, portanto, fica também um desafio para que a associação se envolva neste programa de comemorações que será anunciado no dia 21 deste mês e para o qual nós queremos envolver toda a comunidade, não apenas as associações desportivas, mas também o todo o movimento social, porque no fundo o que a UNESCO quer saber é com os conhecimentos que faz o património natural, que impacto é que isso tem junto da comunidade. E a melhor forma que nós temos de demonstrar à UNESCO que foi muito importante terem feito este reconhecimento, é congregarmos todos enquanto comunidade nestas mesmas comemorações. E, portanto, para além da envolvência nas escolas, das câmaras municipais e das associações do sector social, também as associações do setor desportivo, neste caso o motociclismo, queremos que também se envolvam nesse comprometimento de todos nós na proteção da floresta Laurissilva", desejou.

Rafaela Fernandes terminou a intervenção deixando claro que "o apoio do Governo Regional é incondicional à vossa atividade, seja naquilo que forem as atividades que já se conhecem do vosso calendário de provas, também da área desportiva, mas também todos os eventos que proporcionam a partilha de experiências. E, sobretudo, passar um bom bocado naquilo que são as atividades lúdicas que esta associação proporciona, quer para os seus associados quer para outros e valorizando isso como sendo um bom momento, porque no fundo a vida não é só trabalho e é com associações como esta e com todos os clubes ativos e participantes com iniciativas que nós conseguimos fazer com que a vida, não sendo só trabalho, seja uma vida com exercício responsável em relação aos momentos de lazer", defendeu.

A governante continuou: "E, por isso, quer a cedência do espaço da Escola Agrícola em São Vicente, quer a cedência dos outros espaços para a realização das vossas atividades no contexto da formação rodoviária, seja o que for, até a estação zootécnica que eu já desafiei aqui, também, o vosso presidente da associação a desenvolver lá actividade, tudo aquilo que vocês entenderem que é uma iniciativa nova a fazer, o Governo Regional estará, naturalmente e incondicionalmente, a apoiar-vos naquilo que for a vosso desígnio enquanto associação regional, enquanto atividade desportiva e, sobretudo, no enquadramento que vocês têm aqui no bairro da Nazaré."