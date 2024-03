Pedro Coelho 'quebra o silêncio' sobre eleições mas não mostra apoio a qualquer candidato

Pedro Coelho, recentemente eleito deputado à Assembleia da República, quebrou o silêncio sobre as eleições internas que, hoje, mobilizou o PSD, numa mensagem deixada nas suas redes sociais. No entanto, não demonstra apoio a qualquer uma das candidaturas, deixando apenas um pedido de mobilização dos militantes.

O social-democrata recorda aquela que considera ser uma candidatura "vitoriosa nas eleições na Madeira", indicando que a "vitória foi fruto do árduo trabalho e dedicação de todos os militantes do PSD/Madeira", aos quais expressa a mais profunda gratidão.

"É por esse sentimento de reconhecimento que, neste momento de eleição do próximo líder, optei por não tornar público o meu apoio a nenhuma das candidaturas. Entendo que essa postura é a mais apropriada, pois estou grato a todos os militantes, sem excepção", indica Pedro Coelho.

Mais indica que, "hoje, no dia em que escolhemos o líder deste grande partido, faço um apelo aos militantes para que participem neste processo eleitoral e votem no candidato que acreditam ter melhores condições para servir o interesse da Madeira e do PSD/Madeira".

"Estou confiante de que, após a decisão, a união prevalecerá em torno do líder eleito, para que o PSD Madeira continue a ser o pilar forte da Autonomia que tem sido ao longo dos últimos 50 anos", termina.