Francisco Belo e Mafalda Viveiros vencem primeira prova de triatlo da época

O município do Porto Moniz recebeu no passado sábado, 17 de Março, a primeira prova de Triatlo da Época 2024, contando com a participação de vários atletas de clubes regionais. Os vencedores desta prova foram Francisco Belo (ADRAP Madeira) e Mafalda Viveiros (AD Galomar), seguindo-se dos triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Bruno Freitas e Rubina Lara, já em terceiro lugar ficaram os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Bernardo Teixeira e Iolanda Henriques.

Por clubes, venceram os triatletas masculinos do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

No Triatlo Sprint, participaram duas equipas de estafetas da AD Galomar, constituídas por Odília Pedras / Rui Canada e Nélia Freitas / Miguel Freitas.

Já no Triatlo Super-Sprint Porto Moniz os triatletas Guilherme Nunes (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Leonor Pereira (Clube Desportivo Escola Santana) conquistaram o primeiro lugar do pódio. Em segundo lugar ficaram Matias Olival (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) e Maria Luís (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) a completar o pódio tivemos Nayan Duarte (AD Galomar) e Inês Sousa (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor).

Na distância Super-Sprint participou ainda o triatleta do Paratriatlo do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, José Manuel Mendonça.

No formato de Duatlo, os triatletas dos diferentes clubes participaram nos escalões de Iniciados e Infantis, sendo que os vencedores do escalão de Iniciados foram os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Guilherme Pita e Bruna Alves. Já em segundo lugar ficaram Martim Andrade (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Laura Gomes (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira). Em terceiro lugar, um triatleta também do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Francisco Boita.

O Tomás Antunes (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) e Inês Domingos (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) venceram no triatlo infantil. Em segundo lugar ficaram João Pereira (Clube Desportivo Escola Santana) e Constança Boita (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira). Completando o último pódio da competição tivemos, André Mendes (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) e Mariana Afonso (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor).

Por clubes jovens venceram os triatletas masculinos do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e as femininas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

Em nota enviada, a ARTM, como entidade organizadora, "agradece o apoio das várias entidades públicas que contribuíram ativamente para a realização da prova deste fim de semana, em especial à Câmara Municipal de Machico, AMDpt, SER – DRD".

A organização contou igualmente com o apoio da Auto Zapecar, MZBike, Clínica Dentária do Fórum Machico, Monumental Lido Medical Center, Empresa de Cervejas da Madeira – Águas Atlântida e Gesba – Banana da Madeira.