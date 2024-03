Santa Cruz promoveu acções de sensibilização e prevenção

É no âmbito da II Semana do Ambiente de Santa Cruz que o Serviço Municipal de Protecção Civil, bem como a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, promove uma série de acções de sensibilização e de prevenção. As Juntas de Freguesia e as Casas do Povo acolhem estas iniciativas.

"O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) está empenhado em promover a consciencialização e ação em prol da proteção do ambiente e da segurança da comunidade. Neste contexto, a Semana do Ambiente e o mês da Proteção Civil, surgem como uma oportunidade para reforçar este compromisso e envolver a população em iniciativas que visam a preservação dos recursos naturais e a redução dos riscos ambientais", refere nota à imprensa.

As acções tiveram como objectivo sensibilizar a comunidade para a importância da proteção ambiental e dos riscos associados; promover a adoção de práticas e medidas de autoproteção face a eventos naturais adversos; reforçar a parceria e cooperação entre entidades locais e a comunidade na gestão de situações de emergência.

As temáticas abordadas são variadas, desde a da gestão de resíduos e prevenção de incêndios florestais, palestras sobre os desafios ambientais locais e estratégias de adaptação, demonstração de técnicas de primeiros socorros em situações de emergência ambiental, campanhas de sensibilização nas escolas e comunidades locais. Todas estas actividades serão conduzidas por técnicos do SMPC e parceiros externos, proporcionando informação prática e recursos para a adoção de comportamentos mais sustentáveis e seguros.

Além das actividades mencionadas, na Semana do Ambiente, decorre o mês da proteção civil onde haverá outras actividades que realçam a atividades da proteção civil municipal que também incluirá a divulgação de recursos e materiais informativos, como folhetos, vídeos educativos, visando alcançar um público mais amplo e diversificado.