Culpa da crise é do PAN e não do PSD/M

Miguel Albuquerque rejeita que na origem da crise governativa regional esteve o PSD/M, como afirma José Manuel Rodrigues, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira que é candidato à liderança do CDS-PP/M.

“A crise política tem origem na retirada do apoio parlamentar por parte da direcção nacional do PAN ao Governo da maioria. Isto é [a origem da] crise política”, esclarece o presidente do Governo Regional e do PSD/M.

Recorda que quando rebentou a polémica da operação judicial veio a público dizer que não se demitia.

“Eu no próprio dia eu disse que não ia-me demitir porque não tinha nenhuma razão para me demitir. Só no dia seguinte é que é publicado, depois de uma conversa que tivemos com a líder nacional do PAN, a retirada da maioria parlamentar. Isso é que leva de facto a que eu tenha apresentado a minha demissão. Não por causa da operação judicial, mas sempre devido à circunstância de ter sido retirado no quadro parlamentar o apoio do PAN e logo de seguida, e as coisas não acontecem por acaso, ter entrado na Assembleia uma moção de censura do PS e do Chega, o que impedia a discussão do Orçamento [Regional] que já estava agendada para essa semana, ou seja, o Governo caía no parlamento”, recorda.

Declarações à margem de visita ao Call Center do Centro dos Rastreios da RAM, no Centro Dr. Agostinho Cardoso, no Campo da Barca, Funchal.