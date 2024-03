CIE-UMa debate o impacto da Revolução Portuguesa na Educação

O Colégio dos Jesuítas acolhe, a 22 de Abril, uma conferência dedicada à temática 'Revolução Portuguesa e a Educação', proferida por António Teodoro, Professor Catedrático da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e Diretor do Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento. O evento arranca pelas 14h30 e será moderado por Nuno Fraga, Professor Auxiliar com Agregação, da Faculdade Ciências Sociais da UMa.

A participação é aberta ao público em geral, mas requer pré-inscrição, até 18 de abril, através do formulário disponível para esse efeito.

"António Teodoro é uma figura proeminente no campo da educação e membro fundador do movimento sindical docente em Portugal. Durante uma década, de 1979 a 1989, foi Presidente da Direção do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (1979-1989). Paralelamente, entre 1983 e 1994, exerceu funções de Secretário-Geral da Federação Nacional dos Professores, FENPROF. O orador convidado teve também um papel fundamental na democratização do ensino, nomeadamente como Inspetor-Chefe do Ensino Primário (1974-1975), membro do Conselho Nacional de Educação (1988-1994) e consultor do Conselho de Ministros para os Assuntos da Educação, Formação, Cultura e Ciência (1995-1999)", refere nota à imprensa.