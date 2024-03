Tradição escocesa na Madeira é tema de livro lançado a 5 de Abril

No dia 5 Abril, pelas 19h00, na FNAC Madeira Shopping, no Funchal, "vai evocar-se a relação entre a Madeira e a Escócia através da apresentação do livro 'Aye', poemas escoceses de Carlos Oliveira Santos, com a presença do autor e com um concerto musical por Marta Faria (voz e piano) e Sara Freitas Faria (flauta), interpretando canções de Robert Burns, o destacado poeta escocês, que viveu entre 1759 e 1796".

Este lançamento que tem como motivo esta relação dos escoceses com a Madeira tem como motivo a fotografia "de um homem em traje escocês" que "foi tirada no Estúdio Vicente's da Rua da Ponte Nova, no Funchal, ali situado entre 1863 e 1865. Embora não se conheça a identidade do fotografado, a fotografia traduz uma ancestral ligação da Região à Escócia", explica uma nota de imprensa sobre este livro.

E conta mais, dando exemplos "É de origem escocesa a família Escórcio, originária de John Drummond, conhecido na ilha por João Escórcio e aqui chegado em 1430. Escocês era o médico e padre Robert Kalley, filantropo e criador do culto evangélico na Madeira, no século XIX. Escoceses eram inúmeros comerciantes de vinho, como Francis Newton, James ou Alexander Gordon", frisa.

Assim, o livro 'Aye' revela "poemas escoceses de Carlos Oliveira Santos, agora editado pela Âncora Editora, inclui originais do autor e traduções suas de dez poetas escoceses", sendo que o autor "está reformado como professor da Universidade de Lisboa e é presidente de The Cascais Burns Club, o único clube em Portugal consagrado àquele poeta escocês, integrando uma vasta rede de clubes idênticos, em todo o mundo".

Refere-se ainda que "Carlos Oliveira Santos tem com a Madeira uma outra relação cultural, já que é o autor do livro 'Um Niemeyer É Sempre Um Niemeyer', editado em 2022, sobre o original projeto do célebre arquiteto brasileiro para a Casino Park Hotel", realça. Destaque ainda ao facto de o autor, nascido em 1953 ter sido activista político anti-fascista, "tendo sido diversas vezes preso pela PIDE-DGS, sendo libertado da cadeia de Caxias em 26 de Abril de 1974", conta-se.

O autor do livro Carlos Oliveira Santos. Foto DR

A apresentação tem entrada gratuita e o livro conta com um website - www.poemasescoceses.com.