Célia atenta às intervenções urbanísticas

Com o aumento do turismo a falta de estacionamento é um dos constrangimentos detectados pela presidente do município da Ponta do Sol que diz que o seu executivo tem tido muita preocupação nas intervenções que são feitas na baixa ponta-solense para não descaracterizar a imagem pitoresca e não danificar o património edificado.

Esta “preocupação espalha-se” pelo território do concelho, observou a edil porque para a autarca socialista “a descaracterização é um problema”, apontou.

“É por essa via que temos tido atenção às soluções, por exemplo, às novas redes viárias, mas tendo em atenção à recuperação de elementos que são característicos da nossa paisagem”, realçou, destacando os palheiros ou os adros das igrejas com pisos em calhau rolado que merecem “respeito” pelo património deixado pelos antigos.

São estes elementos que “identifica, que nos dá alma e nos distingue”, afirmou durante a cerimónia do Dia dos Engenheiros que decorre no auditório John dos Passos.