Beneficiários finais já receberam 105 milhões de euros do PRR

À saída da reunião ordinária da Comissão Regional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR-RAM), que hoje teve lugar, o seu presidente mostrava-se bastante agradado com a execução, pela Região, desse mecanismo financeiro europeu, salientado o facto de já terem sido adiantados aos beneficiários finais cerca de 105 milhões de euros das verbas que a Madeira tem à sua disposição.

Duarte Pitta Ferraz, além de dizer ser uma boa notícia a pronúncia do Tribunal de Contas relativamente à acção de um Governo Regional em gestão, que não deverá ter impactos negativos na execução do PRR, apontou como positivo que as metas e os marcos de cada projecto, apesar dos desafios colocados, “estão cumpridos a 100%”. “E isso, também, são boas notícias, porque se houver metas e marcos que não sejam cumpridos, a Região iria ter de devolver os fundos que já lhe tinham sido adiantados”, sendo essa uma das preocupações mais revelantes da Comissão a que preside.

Na onda positiva, o também professor da Nova School of Business & Economics, evidenciou os cerca de 105 milhões de euros já adiantados aos beneficiários finais, traduzindo “um progresso” em relação a Setembro último.

Neste âmbito, Duarte Pitta Ferraz lembrou a importância de tudo estar devidamente documentado, precavendo qualquer situação que venha a ser apontada por parte das auditorias que estão previstas. “Não chegam chamadas telefónicas para resolver temas que um dia poderão vir a ser auditados”, vincou.