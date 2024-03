Lucro dos CTT sobe 66% para 60,5 milhões de euros em 2023

O lucro dos CTT subiu 66,2% em 2023 para 60,5 milhões de euros, em termos homólgos, e o Expresso e Encomendas foi, pela primeira vez, o negócio que mais contribuiu para as receitas no último trimestre.

Em comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT divulgaram um "resultado líquido consolidado atribuível a detentores de capital do grupo CTT de 60,5 milhões de euros, 24,1 milhões de euros" acima do período homólogo de 2022.

"A evolução do resultado líquido consolidado foi positivamente influenciada pelo crescimento do EBIT recorrente (+23,0 milhões de euros) e pela evolução favorável do imposto sobre o rendimento do período (-9,3 milhões de euros) e negativamente afetada pelo agravamento dos resultados financeiros (-6,8 milhões de euros) e pelos itens específicos (-1,4 milhões de euros)", lê-se no documento.

No período em análise, os rendimentos operacionais dos CTT subiram 8,7% (+78,6 milhões de euros) para 985,2 milhões de euros, "refletindo o crescimento do Expresso e Encomendas (+81,6 milhões de euros; +31,5%), do Banco CTT (+21,8 milhões de euros; +17,3%) e dos serviços financeiros e retalho (+2,1 milhões de euros; +3,4%)", enquanto se registou uma diminuição de 5,8% (-26,8 milhões de euros) nos rendimentos do segmento correio e outros.

Pela "primeira vez na história dos CTT, no quarto trimestre de 2023 o Expresso e Encomendas foi o negócio que mais contribuiu para as receitas", adiantam os CTT.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 17,5% para 151,9 milhões de euros.