Recital de acordeão e bandoneón realizou-se do Porto Santo

O Festival de Música da Madeira apresentou hoje "um dos seus dez concertos na bela Ilha do Porto Santo", informa uma nota da organização. Tratou-se de "um Recital de acordeão e bandoneón e os protagonistas foram dois italianos de duas gerações distintas", revela.

Os dois foram "o jovem Gabriele Corsaro, virtuoso do acordeão, músico que tem obtido os maiores sucessos em concursos internacionais, e o decano do bandoneón e acordeão Mario Stefano Pietrodarchi, músico bem conhecido pelo público madeirense por ter actuado a solo por várias vezes com a Orquestra Clássica da Madeira", recorda.

Os portosantenses e os visitantes tiveram a oportunidade de assistir ao recital de forma gratuita que, ainda por cima trataram-se das primeiras audições absolutas de duas obras, de Raffaele Bellafronte [nascido em 1961], intitulado 'HISTERICO', e de Roberto Di Marino [nascido em 1956], intitulado 'BALLATA ANDALUSA'.

O recital teve lugar na tarde deste sábado no auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, naquele que é um evento que na sua 37.ª edição conta com a distinção do Selo do EFFE (European Festivals Fund for Emerging Artists) 2024-2025.