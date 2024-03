PS exige esclarecimentos sobre funcionamento do Lar da Bela Vista

O PS requereu uma audição parlamentar à secretária regional da Inclusão e Juventude e à administração da Associação ‘Living Care’ com vista a esclarecer os serviços prestados aos utentes do Lar da Bela Vista. Além disso, querem perceber qual a previsão das obras de requalificação desta infraestrutura e o acordo que levou a que a gestão do lar tenha passado para a esfera privada.

Isabel Garcês alerta para a facto de o Lar da Bela Vista se encontrar há muito tempo a necessitar de obras de requalificação, lembra que a passagem do lar para a tutela privada aconteceu o ano passado e que, neste âmbito, foram transferidos 143 funcionários do referido estabelecimento para outros organismos da administração pública.

Além disso, os socialistas demonstram preocupação para com recentes notícias veiculadas pela comunicação social regional, nomeadamente o JM, dando conta de “conflitos internos” e “boicotes” na gestão do grupo ‘Living Care’, com atrasos nos pagamentos a empresas prestadoras de serviços e a enfermeiros contratados.

“Todos estes factos são muito preocupantes e têm consequências diretas na qualidade da prestação de serviços aos utentes do Lar da Bela Vista”, observa a deputada, considerando que, perante esta situação, “o Governo Regional tem a obrigação e o dever de fiscalizar e garantir a qualidade da prestação de serviços à população idosa, que se encontra mais vulnerável e fragilizada”.

Os socialistas fazem notar igualmente que o contrato estabelecido entre o Instituto de Segurança Social da Madeira e a Associação ‘Living Care’ originou a transferência de competências e de dinheiros públicos no âmbito da gestão do Lar da Bela Vista. Nesse sentido, pretendem aferir se as condições e o funcionamento das infraestruturas são os adequados ou se colocam em risco a qualidade de vida dos idosos que lá residem, bem como se os recursos humanos são em número suficiente para os cuidados a prestar aos utentes, garantindo os seus direitos e bem-estar.

Assim, o PS requer a marcação de uma audição parlamentar com a presença da secretária regional da Inclusão e Juventude, Ana Sousa, da atual diretora da Associação ‘Living Care’, Maria Clara Amorim, e dos administradores cessantes, Tony Saramago e Joaquim Sousa Lino, para que deem esclarecimentos em relação aos serviços prestados aos utentes do Lar da Bela Vista, a previsão para o início das obras de requalificação e sobre a aplicação dos dinheiros públicos no referido acordo de cedência da gestão do estabelecimento.