Biden e Trump vencem primárias no Louisiana

O Presidente norte-americano, Joe Biden, e o ex-Presidente Donald Trump venceram as primárias do Louisiana (sul), somando mais delegados depois de já terem conquistado as nomeações dos respetivos partidos, informou a agência noticiosa Associated Press (AP).

Biden também participou este sábado nas primárias democratas do Missouri, no centro dos EUA, mas os resultados neste estado só devam ser divulgados na próxima semana, referiu a agência de notícias norte-americana.

Ainda de acordo com a AP, não houve surpresas nas vitórias de Biden e Trump, embora estas eleições primárias estejam a ser observadas de perto por especialistas, que procuram avaliar se há afluência às urnas ou sinais de eleitores em protesto.

No que diz respeito a Biden, continuou a AP, o voto de alguns liberais traduzem descontentamento com a guerra de Israel contra o Hamas, na sequência do ataque deste grupo militante islamita a 07 de outubro. Cerca de 32 mil pessoas foram mortas na Faixa de Gaza desde que Israel lançou a ofensiva, de acordo com as autoridades do enclave palestiniano.

Um movimento de protesto lançado por comunidades árabes-americanas no Michigan (norte) espalhou-se por vários outros estados.

Ainda de acordo com a AP, Trump é a figura dominante do partido Republicano, tendo alcançado a terceira nomeação consecutiva.

No entanto, enfrenta a oposição de pessoas preocupadas com os processos legais que envolvem o ex-dirigente ou críticas do primeiro mandato na Casa Branca, que terminou pouco depois da insurreição de 06 de janeiro de 2021, levada a cabo por apoiantes e alimentada por falsas teorias de fraude eleitoral do próprio Trump.