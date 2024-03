Transmissão das reuniões plenárias em Língua Gestual Portuguesa

Os deputados com assento no Parlamento Madeirenses aprovaram por unanimidade o projecto de resolução, da autoria do BE, intitulado "Garante a tradução simultânea em Língua Gestual Portuguesa nas transmissões de todos os plenários 'on-line' da Assembleia Legislativa da Madeira”.

Na votação final global desta semana, os parlamentares aprovaram também por unanimidade o projecto de decreto legislativo regional, da autoria do PSD, intitulado "Comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira".

Já na votação na generalidade, foram rejeitados os projectos de resolução "Reabilitação do Solar da Nossa Senhora da Piedade” (do PS) e "Recomenda que se inicie o processo, junto da UNESCO, de reconhecimento da Festa Madeirense como Património Cultural Imaterial da Humanidade" (da IL), assim como o projecto de decreto legislativo regional "Garante o apoio em 50% das propinas aos estudantes das instituições de Ensino Superior na Região Autónoma da Madeira" (da autoria do PCP).