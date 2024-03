Aviso amarelo para chuva na costa Sul da Madeira a partir das 11 horas de sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um novo aviso para precipitação forte. Desta feita trata-se de um aviso amarelo que se aplica à Costa Sul da Madeira, em vigor entre as 11 horas de sexta-feira e as 9 horas de sábado, dia 23 de Março.

O aviso amarelo para precipitação aplica-se à Costa Norte a às Regiões Montanhosas. Nestes casos, entre em vigor já hoje, a partir das 18 horas, prolongando-se até às 9 horas de sábado.

O vento motiva aviso amarelo para a Madeira (Costa Norte, Costa Sul e regiões Montanhosas), entre as 18 horas de hoje e as 00 horas de amanhã.

Na Costa Norte e no Porto Santo está em vigor um aviso amarelo para agitação marítima, válido até às 9 horas de sábado.