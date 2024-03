O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso de agitação marítima forte para a costa Sul da Madeira e regiões montanhosas, que estará em vigor desde as 18h00 do dia 12 de Março, terça-feira, e as meia-noite do dia 13 de Março, quarta-feira.

São esperados períodos de chuva, por vezes forte e persistente.