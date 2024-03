Plenário de trabalhadores da Santa Casa de Machico para exigir resolução de problemas

A Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP vai acompanhar amanhã, segunda-feira, um plenário de trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico. A iniciativa está integrada numa série de acções que terão lugar na Semana da Igualdade, que decorre entre os dias 18 e 22 de Março.

Um comunicado assinado por Maria José Afonseca, representante da Comissão, explica que a Santa Casa da Misericórdia de Machico é uma instituição de enorme relevo no sector social da Região, com cerca de 120 trabalhadores, na sua maioria mulheres. Pretende-se com o plenário dar continuidade à luta das trabalhadoras, que exigem da instituição e da tutela governamental “medidas urgentes para a concretização das justas reivindicações”, designadamente de valorização profissional, 25 dias de férias, diuturnidades e a aplicação do contrato colectivo de trabalho (CCT) para as instituições particulares de solidariedade social (IPSS). “É hora de juntar forças e vontades”, sublinha a mesma dirigente.

A Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP assinala em 2024 vinte anos de existência. Nesse sentido, vai promover a Semana da Igualdade entre 18 a 22 de Março, dedicada ao lema ‘Liberdade – Igualdade - Portugal com Justiça Social’, no quadro da celebração dos 50 anos de Abril. Será organizada uma série de iniciativas, que decorrerão por todo o Pais e na Região Autónoma da Madeira, em vários sectores de actividade.