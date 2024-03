Chuva com valores de aviso vermelho no Chão do Areeiro

A chuva que caiu na tarde desta terça-feira atingiu valores de aviso vermelho no Chão do Areeiro, onde, em 6 horas, foram acumulados 68,5 litros por metro quadrado.

As quantidades registadas no dia de hoje foram, também, muito significativas em várias localidades/estações da rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), com valores extremos condizentes com os critérios de avisos laranja e amarelo, não apenas na costa Sul, mas também na costa Norte e no Porto Santo.

IPMA lança aviso amarelo para o vento até às 21 horas de hoje O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu, no final desta tarde de terça-feira, um aviso amarelo para o vento, até às 21 horas de hoje, abrangendo tanto a costa Norte, como a costa Sul.

O IPMA havia colocado a costa Sul e az regiões montanhosas sob aviso amarelo, até à meia-noite de hoje, devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte e persistente. Para a costa Norte não vigorava qualquer aviso para a precipitação.

O vento também se fez notar, sobretudo no final do dia de hoje, em algumas localidades da Madeira, tendo o IPMA emitido um aviso amarelo, que vigorou até às 21 horas, tanto a costa Norte, como a costa Sul, com previsão de rajadas de 80 km/h.

A operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo chegou a ser afectada, com pelo menos um avião da Ryanair e divergir para Lisboa, ponto de partida da aeronave da companhia irlandesa de baixo custo. Outros aviões andaram às voltas nos céus da Madeira até conseguirem 'uma aberta' para se fazerem à pista de Santa Catarina.