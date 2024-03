Presidente da República só pondera segunda ronda com PS em caso de empate nos votos da emigração

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já determinou que não vai fazer uma segunda ronda de audições com os partidos, depois de conhecidos os resultados da emigração.

Segundo notícia avançada pela SIC, Marcelo só admite ter uma nova conversa com Pedro Nuno Santos, e apenas na eventualidade de o PS ficar empatado com o PSD em número de deputados apurados os votos da emigração.

Caso isso aconteça, o mesmo órgão de comunicação social avança que chefe de Estado vai desempatar indigitando o líder do partido mais votado, que ao que tudo indica será Luís Montenegro, do PSD.

Estão ainda por apurar os quatro deputados pela emigração. Nos resultados do passado domingo, dia 10, a Aliança Democrática (AD) alcançou 29,49% dos votos, conseguindo assim 79 deputados na Assembleia da República, enquanto o Partido Socialista (PS) atingiu os 28,66% dos votos, o permitiu eleger 77 deputados. A terceira força política mais votada foi o Chega, com 18,06%, permitindo ter 48 deputados no parlamento nacional. Os restantes partidos a conseguirem assento parlamentar são a Iniciativa Liberal (IL), com 8 lugar, o Bloco de Esquerda (BE) com 5, e o Pessoas Animais e Natureza (PAN) com 1 deputado.